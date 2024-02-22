شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى طبيب الإنسانية هانى الناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، طبيب الإنسانية الدكتور هاني الناظر الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال مطر، إن الطبيب الراحل هانى الناظر قدم خلال مسيرته أثرا طيبا في كافة الملايين المتابعين له، كما أنه كان متجاوبا مع كافة الحالات المرضية التي تصل إليه حتي فترة مرضه.