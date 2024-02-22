شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يشيد بمرافعة مصر أمام "العدل الدولية": فندت انتهاكات جيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بمرافعة الوفد المصري في محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولاسيما ما يحدث في غزة خلال الأشهر الماضية.

وثمن "الشناوي" تفنيد المرافعة المصرية للانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والحقوق الإنسانية بحق الفلسطينيين المدنيين، والتي هى جرائم لا تسقط بالتقادم.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن تلك المرافعة أكدت على ثبات الرؤية المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين وقضيتهم، التي طالما كانت مصر هي الداعم والمساند الأكبر لفلسطين وشعبها.

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل على دعم الحزب الكامل للدولة المصرية وموقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكذلك رفض كافة المحاولات التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسريا من وطنهم.

كما طالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالاضطلاع بدورها في وقف آلة القتل الإسرائيلية عن حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، وإيقاف هذا المشهد الدولي العبثي الذي بات عنوانا لازدواجية المعايير في التعاطي مع الازمات الدولية، ولا سيما الفشل المتكرر لمجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بوقف الحرب بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر.