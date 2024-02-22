شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالتنسيقية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية أثلجت قلوب ملايين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية أمس الأربعاء والتى وصفتها بالتاريخية، نظرا لتوثيقها الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان والمدنيين فى غزة، قائلة: "مرافعة أثلجت قلوب ملايين المصريين الذين احترقت قلوبهم حزنا على ما يحدث مع أهل غزة منذ بداية الحرب".

وأضافت نشوى الشريف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المرافعة كانت كاشفة وموثقة لكل ما يرتكبه جيش الاحتلال فى غزة، مفندة لانتهاكهم قواعد القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني دون رادع على الرغم من ارتكابهم كل هذه الجرائم على مرأى ومسمع من العالم بأكمله، مشيرة إلى أن الموقف المصري في القضية الفلسطينية واضح وثابت، منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، حيث تؤكد مصر دومًا تمسكها بحل الدولتين والرفض التام لمسألة التهجير، مضيفة أن الموقف المصري المنحاز للقضية الفلسطينية دائما على مدار التاريخ، يدرك جيدًا أن هذا المخطط سيؤدي إلى إجهاض القضية الفلسطينية.