شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طلبات إحاطة لوزير الكهرباء أمام طاقة النواب الإثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، 3 اجتماعات الإثنين القادم لمناقشة 5 طلبات إحاطة موجهه لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ومنها المقدم من النائب مجدى الأمير بشأن إحلال وتجديد لوحة توزيع المطرية القديمة لوحة التشيكيبمدينة المطرية - محافظة الدقهلية.

كما يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات النواب شيماء محمود نبية بشأن نقل محول كهرباء بقرية كفر قنيش - مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية نظراً لوجوده داخل شارع ضيق به كتلة سكنية كبيرة، محمد طلبة بشأن عدم توصيل الكهرباء لأكثر من 1000 منزل بمنطقة عبدربه حمادة فرعى ( 201 ) بقرية جلبانة -مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدم توفير سيارات مجهزة بسلم هيدروليكي رافع للأشخاص لشبكات كهرباء (القنطرة غرب وشرق ، الفردان) بمحافظة الإسماعيلية.

وأخيرا تنظر اللجنة طلب النائب محمود أبو الخير بشأن عدم إحلال وتجديد مبنى هندسة كهرباء البلينا بمحافظة سوهاج، والنائب إلهامي البارودى بشأن عدم وجود تغذية بديلة لمحطة محولات مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وضرورة تغيير محولات الكهرباء أو زيادة قدرة المحولات الحالية.