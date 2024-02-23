مقال يكشف مخطط الغرب لإسقاط السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أشار مقال دكتور آلان نزيلو من دولة أفريقيا الوسطي، إلي وجود القوات الخاصة الأوكرانية في السودان، كجزء من مشاركتها ضد الروس ومرتزقة فاغنر.

القوات الخاصة الأوكرانية

وأضاف أن مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار الإقليمي، ومع تصاعد التوترات، لا سيما في جمهورية أفريقيا الوسطى، يمكن أن يكون لمشاركة القوات الخاصة الأوكرانية تداعيات مدمرة كبيرة على نظام فوستين أرشانج تواديرا.

وإليكم مقتتفات من المقال:-

في هذا الوضع المعقد في السودان، يشكل وجود قوات الكوماندوز الأوكرانية لمواجهة مرتزقة فاغنر وإبادتهم تحديات كبيرة للاستقرار الإقليمي.

في استجواب مناسب أجرته هذه الكوماندوز الأوكرانية، لسجين مرتزق فاغنر تم أسره حيا من قبل القوات الخاصة الأوكرانية في السودان ، وبثه زملاؤنا من القناة التلفزيونية الفرنسية LCI ، يعلن هذا الأسير أن هناك 100 في المجموع ، متمركزين في جمهورية إفريقيا الوسطى وتم نقلهم إلى الجبهات في السودان مع إخوانهم في سلاح مجموعة PMC فاغنر، يقاتل في صفوف قوات الدعم السريع التابعة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي لإسقاط النظام الانتقالي بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان أن تواديرا يحاول يائسا الاتصال به.

الإعلان الروسي

يشير الإعلان الروسي، عن الحرب أسيرا بوضوح إلى أنهتم نشر مرتزقة فاغنر في السودان من جمهورية إفريقيا الوسطى لدعم قوات الدعم السريع التابعة للجنرال حميدتي ، والتي تستعيد الأرض تدريجيا بفضل دعمهم.

هذا التدخل المباشر يثير مخاوف من عدم استقرار الدول التي تدعم هذا الطرف أو ذاك في هذه الحرب وخاصة نظام تواديرا، الذي هو صندوق عبور لمرتزقة فاغنر المعتقلين والذي يلعب أيضا النار ضد مرتزقة فاغنر الذين هم وراء رأسه أينما ذهب.

القوات الخاصة الأوكرانية

أوضحت القوات الخاصة الأوكرانية، عزمها على محاربة فاغنر في جميع أنحاء الأراضي الأفريقية ، مما يسلط الضوء على إمكانية التدخل العسكري في جمهورية إفريقيا الوسطى ، بسبب قربها الجغرافي من السودان.

وجمهورية أفريقيا الوسطى، التي تدافع عنها وتدعمها قوات فاغنر في المقام الأول، معرضة بشكل خاص لمثل هذا التهديد.

وتعزز إعلانات القوات الخاصة الأوكرانية المخاوف بشأن انتشار الصراعات والعمليات العسكرية في المنطقة.

فوستين أرشانج تواديرا

وفي مواجهة هذا التهديد الوشيك، اتخذ فوستين أرشانج تواديرا مبادرات دبلوماسية تهدف إلى الاقتراب من الرئيس الانتقالي السوداني.

ويدل هذا النهج، رغم أنه محفوف بالمخاطر ومعقد، على استعداد نظام أفريقيا الوسطى للبحث عن حلول سلمية لمنع تصعيد التوترات الإقليمية.

ومع ذلك، فإن دبلوماسيته في التعامل المزدوج يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة له وتثبت أنها تحد يصعب التغلب عليه، حيث تستمر القضايا الأمنية في التفاقم في المنطقة.

الفريق عبدالفتاح البرهان

في 10 نوفمبر 2023، وجه الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات المسلحة السودانية، اتهامات للدعم السريع خلال مشاركته في القمة السعودية الأفريقية، أنهم استعانه بمرتزقه من ليبيا وسوريا واليمن وجنوب السودان وتشاد ومالي والنيجر وأفريقيا الوسطي ومن دول أخري من العالم.