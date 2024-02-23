شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل اتفاقيات التخلى عن "الليبور" على مائدة "النواب" الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، يوم الإثنين، المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض كما أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة.

وذكر التقرير أن التخلي عن الليبور، أصبح اتجاهًا عالميًا معترفًا به بين جميع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ولايترتب عليه أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.