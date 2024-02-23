شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: صفقة رأس الحكمة تبرهن قدرة مصر على جذب استثمارات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بما تم اليوم فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة من توقيع صفقة لتطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية وليست بيع أصول، مطالبا الحكومة بالمزيد من عقد صفقات الشراكة .

وقال الشهابي إنشاء شركة رأس الحكمة، إن شركة مساهمة مصرية بين مصر متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودولة الامارات بداية مشجعة فى الربع الأول من العام الجديد تبشر بانفراجة حقيقية تنهى المشكلة التى أقلقت الخزانة العامة، وأزعجتها طويلا وهى الخاصة بعدم قدرتنا على سداد إلتزاماتنا الدولارية للدائينين فى الخارج وتوحى بنجاح مصر من الإفلات من الكماشة الاقتصادية التى نصبتها علينا أصحاب المخطاطات المعادية والصناديق الدولية، مشيرا إلى انها تمثل نجاح كبير للحكومة ونموذج ممتاز لجذب الاستثمارات الأجنبية التى تدخل معنا فى شراكة ،تساهم فى حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها البلاد ومنها مشكلة البطالة.

وأشار إلى أن تأسيس شركة رأس الحكمة "الشركة القابضة للمشروع"، واستهدافها إنشاء فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة ستوفر آلاف فرص العمل والتشغيل للمصريين.

وأكد الشهابي أن اليوم من الأيام السعيدة على مصر وشعبها العظيم لأنه فى ظل أزمة شح الدولار وطلبات صندوق النقد الدولى تنجح الحكومة فى إبرام هذه الصفقة الكبيرة بما تتضمنتها من استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، (منهم 11 مليار دولار تنازل الامارات عن ودائعها فى البنك المركزى المصرى) والثانية 20 مليار دولار، على دفعات وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع ، كعائد مستمر يدخل خزانة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأعتبر رئيس حزب الجيل توقيع صفقة تطوير رأس الحكمة هى أكبر صفقة استثمار مباشر وخاصة أنها من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، منوها إلى أنها تؤكد نجاح الدولة فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي .