شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" و"المصرى الديمقراطى" يعقدان تدريبا مشتركا لإعداد كوادر المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، تدريبا مشتركا لإعداد كوادر المحليات لأعضاء الحزبين، في إطار استمرار التعاون المشترك الموقع بين قيادات الحزبين، والذي يشمل تدريب الكوادر وتبادل الخبرات. ضم المشاركين من حزب العدل، مجدي محمود أمين المحليات بالحزب، ودينا ابو المجد مساعد أمين التنظيم، واسلام الجندي أمين المحليات بالاسكندرية. وحاضر بالتدريب من الحزب المصري الديمقراطي، باسم الصواف أمين المحليات، وأميرة هريدي وحسام مصطفى اعضاء المكتب السياسي.

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