شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "نقل النواب": الدولة نجحت فى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة أخذت على عاتقها تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن شبكات النقل هي العصب الرئيسي الذى يعد أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، وتحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفـع كفاءتها، وإنشـاء طرق جديدة تربط بين المحافظات.