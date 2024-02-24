انت الان تتابع خبر اعتقال مواطن عراقي في السعودية.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتقل المواطن العراقي الذي قام ببيع ثعلب، استناداً لقانون مخالفة نظام البيئة، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن القوات الخاصة للأمن البيئي.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه (المقيم العراقية)، مؤكدة أن عقوبة بيع كائن فطري دون ترخيص تبلغ غرامة 5000 ريال سعودي لكل كائن.



كما حثت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

ويحظر في المملكة العربية السعودية، عرض الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة خارج المركبات أو على الطرقات العامة أو عن طريق الإنترنت، أو أي وسيلة عرض أخرى.