شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب أكتوبر: مشروع تطوير "رأس الحكمة" سيحول مصر إلى وجهة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنجاح الحكومة فى عقد صفقة استثمارية كبرى لتنمية منطقة رأس الحكمة، مؤكدا أن المشروع امتداد تاريخى لعمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائى بين البلدين.

وأكد "الباز"، على أن المشروع يسهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالى الغربى، وتحويلة لوجهة عالمية ومقصد سياحى عالمى فضلا عن توفير مئات الالاف من فرص العمل للشباب وشركات القطاع الخاص التى ستشارك فى المشروع.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن المشروع يتضمن ضخ 35 مليار دولار فى السوق المصرى خلال شهرين مما يساهم فى حل أزمة السيولة الدولارية، من خلال حصول مصر على 35% من أرباح المشروع، ودفع عجلة الانتاج المحلى مما يعزز الثقة أكثر فى الاقتصاد المصرى.

وأكد أن مشروع رأس الحكمة كلل جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين سواء من خلال الشباك الواحد أو الاعفاءات، أو تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار، موضحا أن صفقة رأس الحكمة سيشعر بمردودها المواطن البسيط خاصة بعد توفير العملة الصعبة وخفض ارتفاع الأسعار.