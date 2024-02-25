أمطار ونشاط للرياح.. طقس الإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - ‏كشف المركز الوطني للأرصاد بالامارات العربية المتحدة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، متوقعًا أنه سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار



رياح جنوبية شرقية

وأوضح المركز، أن حركة الرياح جنوبية شرقية شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطًا ويضطرب تدريجيًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 20:27 والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

وأشار "في بحر عمان يكون الموج خفيفًا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني عند الساعة 23:01 والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:09

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

أبوظبي العظمى 30 والصغرى 18

دبي العظمى 28 والصغرى 19

الشارقة العظمى 28 والصغرى 18

عجمان العظمى 28 والصغرى 20

رأس الخيمة العظمى 30 والصغرى 19

الفجيرة العظمى 27 والصغرى 20

أبو موسى العظمى 25 والصغرى 21