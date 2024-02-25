شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد و500 ألف جنيه غرامة عقوبة التهجير بواسطة جماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر
الجرائم المنصوص عليها تتمثل فى الحالات الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2-إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3-إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4-إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5-إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي الأهالية أو ذوى الإعاقة.
6-إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7-إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8-إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
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