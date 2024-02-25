شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد و500 ألف جنيه غرامة عقوبة التهجير بواسطة جماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة 7 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

الجرائم المنصوص عليها تتمثل فى الحالات الآتية:

1-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2-إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3-إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4-إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

5-إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي الأهالية أو ذوى الإعاقة.

6-إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7-إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8-إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.