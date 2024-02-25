شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين بشأن العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت أمس السبت، عدم قبول أى دعاوى باستبعاد مرشحين فى انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد، مع ضرورة وجود الفيش الجنائى فى أوراق التقديم.

أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل فى قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين فى معادها يوم 9 مارس المقبل.