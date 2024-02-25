شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على منحة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.

وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة "الصناعة الخضراء بمبلغ 500 ألف يورو من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي والجهة المستفيدة من المنحة وزارة البيئة.

وأكد التقرير البرلمانى أن الاتفاق يحقق المزيد من الفوائد والمزايا منها المساعدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودراسة السوق الصناعى المصرى لتحديد مدى الاحتياج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الأنشطة المتعلقة بالحد من الثلوث، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم الاتفاق وزارة البيئة من خلال رقمنة الإجراءات البيئية ويساعد على تبسيط الإجراءات الخاصة بالبرنامج المصري لمكافحة الثلوث الصناعي.