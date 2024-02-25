سفير المملكة في لبنان يزور البطريرك اغناطيوس أفرام الثاني

قام سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري بزيارة الى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم مار اغناطيوس أفرام الثاني بمقرها في منطقة بكفيا.

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