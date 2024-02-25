شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بتوفير مستلزمات عمليات القلب فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمود أبو الخير، حول نقص المستلزمات الطبية وقساطر القلب والبالونات الخاصة بالقسطرات، وعمليات القلب المفتوح بمعهد القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، فضلا عن عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطي بواسطة قسطرة القلب بمستشفى الهلال بسوهاج التابع للتأمين الصحي.

وقال الدكتور محمود أبو الخير مقدم طلبات الإحاطة، إن محافظات الصعيد جميعها تعاني من عدم وجود خدمة تركيب الصمام الاورطي، وطالبنا أكثر من مرة بتوفيرها بمستشفي التأمين الصحى فى مستشفي سوهاج، متابعا: الصعيد كله محروم من تلك الخدمة .

من جانبه، عقب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن المشكلة ليست في توفير الخدمة ولكن عدد الأطباء المدربين علي إجراء تلك العمليات في مصر، عددهم قليل جدا قد يصل إلى 10 أطباء على الأكثر .

فيما أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، أنه من الأفضل تدريب عدد من الأطباء من محافظة سوهاج علي إجراء عملية تركيب الصمام الأورطي، ليكون هناك متخصصين في المحافظة ثم بعدها يتم توفير الخدمة.

من جانبه أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة ليس لديها مانع من توفير خدمة تركيب الصمام الأورطي، ولكن ذلك يتطلب عدة إجراءات منها تجهيز أماكن لإجراء عملية القلب المفتوح قبل توفير خدمة الصمام الأورطي إلى جانب تدريب عدد من الأطباء خاصة أن قيمة الصمام تصل إلى 475 ألف جنيه .

كما استعرض النائب محمود أبو الخير طلب الإحاطة الخاص بنقص مستلزمات إجراء عمليات القلب بمركز قلب أسوان، ووجود قائمة انتظار كبيرة، مؤكداً أن هناك مواطنين على القوائم منذ 7 أشهر وهو ما عقب عليه الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بوجود انفراجة كبيرة حدثث مؤخرا في توفير الدعامات والمستلزمات.

من جانبه أكد ممثل وزارة الصحة، أن هناك تنسيق متواصل مع هيئة الشراء الموحد، وتم توفير كافة الدعامات والمستلزمات اللازمة لإجراء عمليات القلب.