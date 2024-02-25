"تشريعية النواب" توصي بإنشاء شهر عقاري بمكتب بريد الأميرية

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدى، بشأن التأخر فى إنشاء شهر عقارى بمكتب بريد منطقة الأميرية - محافظة القاهرة، بحضور ممثلى هيئة البريد ومصلحة الشهر العقارى.

واستعرض النائب عمرو رشدى، طلب الإحاطة خلال اجتماع اللجنة، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لإنشاء الشهر العقارى بمنطقة الأميرية نظرا لأن المنطقة بها كثافة سكانية عالية وتحتاج لخدمات الشهر العقارى للتيسير على المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت مقدم طلب الإحاطة إلى أن هناك تأخير قرابة السنة فى تنفيذ إنشاء شهر عقارى بمكتب بريد منطقة الأميرية، مطالبا بسرعة التنفيذ والتشغيل لتوفير الخدمة لأهالى منطقة الأميرية.

وأكدو ممثلو الحكومة من هيئة البريد ومصلحة الشهر العقارى خلال الاجتماع أن هناك حرص على تشغيل الشهر العقارى فى مكتب بريد الأميرية، وتعهدوا بأن يتم تشغيله فعليا خلال ثلاثة أسابيع.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بسرعة إنشاء الشهر العقارى فى مكتب بريد منطقة الأميرية والتنفيذ خلال ثلاثة أسابيع.