شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "المحامين": انتخابات النقابة فى موعدها ولا نية لتأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن الإجتماع الطارئ الذى سيعقده مجلس النقابة غدا الإثنين، جاء للنظر في الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بشأن العملية الانتخابية وموقف بعض المرشحين الذين صدر بشأنهم قرار بتقديم أوراقهم، وكذلك آلية تنفيذ تلك القرارات.

وأضاف أبو بكر ضوة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن انتخابات النقابة ستجرى في موعدها المقرر 9 مارس، مشيرا الى أنه لا نية لتأجيل العملية الانتخابية.

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، مساء غدا الإثنين، اجتماعا طارئا، بمقر النقابة، وذلك بشأن العملية الانتخابية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت أمس السبت، عدم قبول أى دعاوى باستبعاد مرشحين فى انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد، مع ضرورة وجود الفيش الجنائى فى أوراق التقديم.

أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل فى قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين فى معادها يوم 9 مارس المقبل.