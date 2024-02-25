الاحتلال يفشل في إطفاء غضب العالم على هند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطفاء غضب العالم، بعد حادث الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، التي توفيت مع 5 أفراد من أسرتها داخل سيارة في غزة.

وتحدث عن تحقيق وهمي كشف نتائج مزيفة في القصة المفجعة تقول، إن قواته لم تكن موجودة بمنطقة الحادث لحظة وقوع القصف الذي دمر البراءة بلا رحمة أو إنسانية.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،أن التحقيق الأولي في الواقعة، «يظهر أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لم تكن موجودة بالقرب من السيارة، أو ضمن نطاق إطلاق النار حول السيارة الموصوفة التي وجدت فيها الطفلة».

واتهمت منظمة الهلال الأحمر الفلسطينية، جيشَ الاحتلال بقتل أفراد الأسرة وسيارة إسعاف استجابت لنداء استغاثة، ما أسفر عن مقتل مسعفين أيضا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أعلنت في العاشر من فبراير الجاري العثور على جثث 8 أشخاص في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، وهم: للطفلة هند وأفراد أسرتها ومسعفين اثنين خرجا للبحث عنهم.

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى التحقيق في واقعة مقتل الطفلة وأسرتها، وأبدت خلال وقت سابق هذا الشهر، أسفها لما وصفتها بالوفاة «المفجعة» للطفلة هند، التي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة دون جدوى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين خلال مؤتمر يوم 12 فبراير، «إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع».

وأضاف: «لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق بهذا الحادث بشكل عاجل».

وانتابت الطفلة الفلسطينية حالة من الذعر بعدما حوصرت، الشهر الماضي، في سيارة مع جثث أفراد من أسرتها الذين قتلوا في ضربة على غزة، خلال محاولة نزوح إلى جنوبي القطاع، وتواصلت مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وطلبت منهم الحضور لإنقاذها بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم، وفقا لوكالة رويترز.

ولكن، بعد أيام من إرسال فريق من الهلال الأحمر بسيارة إسعاف إلى المنطقة، لم تعد الفتاة ولم يعد فريق الإنقاذ، مما أثار كثيرا من الأسئلة.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الأيام التي سبقت الحادثة مناشدات متواصلة، بغية معرفة مصير الطفلة وطاقم الإسعاف، دون جدوى.

وبعد 12 يوما من توسلها لرجال الإنقاذ في غزة للمساعدة، وتحديدا يوم 10 فبراير، عثر فلسطينيون على الجثث الـ8، بما في ذلك الطفلة هند.