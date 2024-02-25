انفجارات عنيفة تهز صنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، بعدما ضربت المقاتلات الأمريكية والبريطانية 18 هدفا للميليشيات الحوثية، وأصابت مواقع عدة، ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن الشحن العالمية.

وأصابت الضربات الغربية منشآت تخزين الأسلحة والصواريخ تحت الأرض، وأنظمة جوية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومروحيات، واستهدفت معسكر الصيانة في حي الحصبة، ومعسكر الرئاسة «النهدين»، وجبل عطان، ومواقع عسكرية في ضاحية صرف ومواقع في محافظة حجة وتعز.

وقالت واشنطن ولندن في بيان مشترك، إن القصف استهدف مواقع شملت مخازن أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة هجومية وأنظمة دفاع جوي ورادارات وطائرة هليكوبتر.

وأوضحتا أن الضربات أتت ردا على استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية والبحرية، التي لا تهدد أرواح البحارة فحسب، وإنما أرواح الشعب اليمني، بما في ذلك هجوم صاروخي في 22 فبراير، أصاب السفينة البريطانية أيلاندر وجرح أحد أفراد طاقمها، إضافة إلى هجوم صاروخي في 19 فبراير كاد يصيب السفينة الأميركية تشامبيون بينما كانت تقوم بتوصيل مساعدات لليمن.

وأكد وزير الخارجية ديفيد كاميرون، أنه رغم التحذيرات المتكررة، واصل الحوثيون هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة، مما يقوض الاستقرار الإقليمي.

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن انخراط القوات الجوية الملكية في موجة رابعة من الضربات الدقيقة ضد أهداف عسكرية لجماعة الحوثيين في اليمن، يأتي عقب «تزايد هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن».

وجدد شابس التزام بلاده بمواصلة العمل لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وقال: «لقد عملنا جنبا إلى جنب مع حلفائنا لزيادة تدمير الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية ومنصات الإطلاق التي يستخدمونها لشن هجماتهم الخطرة، من واجبنا حماية الأرواح».

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن السفينة ميسون (دي.دي.جي 87) تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن، أُطلق نحو خليج عدن من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وكان يستهدف الناقلة على الأرجح. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، بأنه لم تلحق بالسفينة ميسون أو ناقلة النفط أي أضرار، كما لم تقع أي إصابات.

في المقابل، توعدت الجماعة بتصعيد عملياتها، وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن جماعته استهدفت ناقلة النفط إم في تورم ذور، التي ترفع علم أمريكا، وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون، بأن الجماعة استهدفت الناقلة “بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.

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