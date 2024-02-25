السوداني: القهر والتشريد وراء طوفان غزة

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وقال السوداني، خلال مشاركته أمس في فعاليات ندوة حوارية أقامها معهد بغداد للحوار تحت شعار «التواصل الإقليمي.. محورية العراق» «إن جذور المشكلة تكمن في وقف القتل وإنهاء هذا العدوان الظالم كطريق لاحتواء الصراع ومنعه من التمدد»، حسب بيان للحكومة العراقية».
وجدد السوداني موقف العراق الرافض لأن تكون أراضيه ساحة لصراع الآخرين، داعيا إلى أهمية تشابك المصالح في المنطقة والتحول من التركيز السياسي إلى التركيز الاقتصادي.
وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع طريق التنمية، ستعمل على جذب الشراكة والتكامل الاقتصادي، وهي معززة لفكرة العراق بطرح تكتل اقتصادي لتعزيز التكامل بين الدول العربية.
وقال السوداني «إن داعش اليوم يمثل تنظيما مدحورا، أثبتت عمليات القوات المسلحة عدم قدرته على التواجد حتى في المناطق النائية، وإن تحقيق الاستقرار وتطور قدرات قواتنا، عززا القناعة بإمكانية إنهاء وجود التحالف الدولي، والتوجه نحو علاقات ثنائية».
وذكر أن العراق يتبع منهج التوازن والابتعاد عن الأحلاف والمحاور وانفتاحه على علاقات متطورة مع الجميع، ولديه القدرة على التواصل معهم كما يمتلك علاقات متميزة مع الولايات المتحدة وإيران.
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