تونس تسجن قياديا إخوانيا بسبب تصريحات التحريض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة 6 أشهر بحق القيادي بجبهة الخلاص الإخوانية جوهر بن مبارك، غداة حكم بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وأعلنت المحامية دليلة مصدق صدور حكم في حق جوهر بن مبارك، يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر، إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تصريحات له في وسيلة إعلامية تتعلق بالمسار الانتخابي، وعن الانتخابات التشريعية عام 2022.

ويقبع ابن مبارك حاليا في السجن في قضية التآمر على أمن الدولة، التي كشفتها السلطات التونسية في منتصف فبراير 2023.

وكان مخطط الجبهة الانقلاب على شرعية الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يقود حركة إصلاح كبيرة في البلاد، وإزاحته من منصبه ووضع السياسي التونسي الذي يقبع بدوره في السجن خيام التركي في منصبه.

وتشكلت جبهة الخلاص يوم 31 مايو 2021، وتضم 5 أحزاب هي النهضة» الإخوانية وائتلاف الكرامة الموالي للإخوان وقلب تونس حزب المرشح الرئاسي عام 2019 نبيل القروي، وحراك تونس الإرادة وهو حزب الرئيس الأسبق المتحالف مع الإخوان المنصف المرزوقي، والأمل وهو حزب أحمد نجيب الشابي المتحدث باسم الجبهة، وبعض الحركات وعدد من البرلمانيين السابقين.

وبعد صدور الحكم أمس بسجن جوهر بن مبارك، قالت شقيقته دليلة بن مبارك «إنها ستبدأ على الفور إضرابا عن الطعام احتجاجا على المظالم القضائية المتكررة».