9 مارس الانتخابات الرئاسية في باكستان

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وأكمل الرئيس الحالي عارف علوي فترة رئاسته، ومدتها 5 أعوام، في سبتمبر الماضي، ولكنه مستمر في تولي منصبه في غياب المجالس التشريعية، ما عدا مجلس الشيوخ.
ووفقا لاتفاق مشاركة السلطة بين الرابطة الإسلامية - نواز وحزب الشعب الباكستاني، فإن شهباز شريف سيترشح لمنصب رئيس الوزراء، في حين سيترشح الرئيس الأسبق آصف على زارداري لمنصب الرئيس مجددا.
وستشهد الانتخابات الرئاسية اختيار الرئيس الـ14 للبلاد.
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