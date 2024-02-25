9 مارس الانتخابات الرئاسية في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم لجنة الانتخابات الباكستانية إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من مارس المقبل.

وأكمل الرئيس الحالي عارف علوي فترة رئاسته، ومدتها 5 أعوام، في سبتمبر الماضي، ولكنه مستمر في تولي منصبه في غياب المجالس التشريعية، ما عدا مجلس الشيوخ.

ووفقا لاتفاق مشاركة السلطة بين الرابطة الإسلامية - نواز وحزب الشعب الباكستاني، فإن شهباز شريف سيترشح لمنصب رئيس الوزراء، في حين سيترشح الرئيس الأسبق آصف على زارداري لمنصب الرئيس مجددا.

وستشهد الانتخابات الرئاسية اختيار الرئيس الـ14 للبلاد.