شكرا لقرائتكم خبر حرس المنشآت يغلق الحقول النفطية الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن منتسبو حرس المنشآت في ليبيا أمس إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد، وقالوا في بيان أوردته قناة «ليبيا الأحرار»، «أمهلنا المسؤولين مدة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبنا دون جدوى». وطالبوا رئيس الوزراء باعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع، داعين إلى اعتماد جدول مرتبات الجهاز إسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملا على الزيادة 67% مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون.

كانت هذه تفاصيل خبر حرس المنشآت يغلق الحقول النفطية الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.