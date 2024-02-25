مقتل عنصرين من حزب الله على حدود سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل عنصرين من حزب الله اللبناني باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية - اللبنانية.

وقال المرصد «استهدفت إسرائيل بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية - اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، خلال ساعات الصباح الأول، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين على الأقل، مشيرا إلى أن القتيلين من الجنسية اللبنانية من حزب الله اللبناني.

ولفت المرصد إلى أن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية منذ مطلع العام الحالي 16 مرة (10 منها جوية و6 برية)، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 34 هدفا.