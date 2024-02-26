أمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الإمارات اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم الإثنين، موضحًا أن الأجواء غائمة جزئيًا ، خاصة شرقًا مع فرصة سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً وصباح غدًا الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.



رياح خفيفة إلى معتدلة

وتابع المركز، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار لتكون شمالية غربية / 15 إلى 30 كم/ س تصل إلى 40 كم/ س، والموج في الخليج العربي مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 50:20

وأوضح، في بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 16:59 والجزر الثاني عند الساعة 05:35

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

أبو ظبي العظمى 26 والصغرى 18

عجمان العظمى 23 والصغرى 13

أم القيوين العظمى 24 والصغرى 13

رأس الخيمة العظمى 24 والصغرى 17

الفجيرة العظمى 24 والصغرى 20

دلما العظمى 27 والصغرى 18

أبو موسى العظمى 27 والصغرى 18

الرويس العظمى 25 والصغرى 18