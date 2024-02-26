شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التقاعس عن سداد قسطين ينذر بإلغاء التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر قطاع عريض من المواطنين بدء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بشان التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك بمجرد صدور اللائحة التنفيذية التى من المزمع صدورها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق القانون للحالات التى أناط بالسلطة المختصة إصدار قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

وطبقا للقانون، يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.