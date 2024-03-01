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رئيس الجزائر يستقبل رؤساء الدول ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

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رئيس الجزائر يستقبل رؤساء الدول ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المواقع المحلية في الجزائر، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل عدد من الزعماء العرب المشاركين فى القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وفي مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، استقبل تبون كلا من نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

وعقدت أبرز الدول المصدّرة للغاز اجتماعا وزاريا الجمعة في الجزائر شاركت فيه موسكو، عشية القمة التي تعقد السبت.

ويضم المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، ، فنزويلا)، إضافة الى سبعة أعضاء مراقبين.

وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 % من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 % من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

والجزائر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا. ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية منها إيطاليا.

المصدر: RT + "أ ف ب"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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