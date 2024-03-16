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تنظم 42 درساً أسبوعياً فى المسجد الحرام خلال موسم رمضان

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ياسر رشاد - القاهرة - نظمت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى خلال شهر رمضان الجارى فى المسجد الحرام (42) درسا علميا أسبوعيا، يقدمها (13) من أصحاب الفضيلة المدرسين، يلقون فيها من (20) كتابا فى تخصصات «الفقه، والعقيدة، والسيرة النبوية، والتفسير، وأصول الفقه، والحديث»، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى دروس بعد صلاة التراويح والفجر، وجميعها تقام فى توسعة الملك فهد الدور الأرضى والدور الأول، وفى التوسعة الثالثة خلال العشر الأواخر.
كما تبث الدروس والمحاضرات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام عبر منصة «منارة الحرمين»، وسيشارك فيها عدد 4 من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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