تنظم 42 درساً أسبوعياً فى المسجد الحرام خلال موسم رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى خلال شهر رمضان الجارى فى المسجد الحرام (42) درسا علميا أسبوعيا، يقدمها (13) من أصحاب الفضيلة المدرسين، يلقون فيها من (20) كتابا فى تخصصات «الفقه، والعقيدة، والسيرة النبوية، والتفسير، وأصول الفقه، والحديث»، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى دروس بعد صلاة التراويح والفجر، وجميعها تقام فى توسعة الملك فهد الدور الأرضى والدور الأول، وفى التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.

كما تبث الدروس والمحاضرات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام عبر منصة «منارة الحرمين»، وسيشارك فيها عدد 4 من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.

