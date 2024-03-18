القاضي المصري وعد بتلبية رغبة وزير العدل ولجنة المتابعة في تبديل مركز محكمة شحيم المدنية المنفردة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه "متابعة لما نتج من الزيارة السابقة لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في إطار البحث في مشروع تبديل مركز محكمة شحيم المدنية المنفردة الى مركز آخر، ومن ضمن اجتماعاتها الدورية، التقت لجنة المتابعة مع المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري.

وضم الوفد إلى المحامي فرج الله، المهندس المعماري خالد الشبلي مراد، السفير السابق جودات الحجار، الدكتور علي معطي، المحامي شربل القزي، المحامي شكري البستاني والمهندس عبد الكريم الشبلي مراد.

وسلم الوفد المدير العام للوزارة دراسة كاملة وهندسية حول تفاصيل المشروع، الذي سينفذ على عاتق سعاة الخير، وطلب من القاضي المصري بحث هذا الموضوع مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورحب القاضي المصري بهذه "المبادرة المحلية التطوعية"، مثنيا على "جهود الفاعليات والهيئات المتعاونة"، واعدا بJ"تلبية رغبة وزير العدل ولجنة المتابعة لتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن".