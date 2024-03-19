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الكرملين: ولي عهد السعودية يهنئ بوتين على فوزه بانتخابات الرئاسة الروسية

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اعلن الكرملين إن الأمير هنأ اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه "الحاسم" في الانتخابات، وإن الجانبين تعهدا بزيادة التعاون بينهما داخل تحالف "أوبك+".

وأوضح الكرملين في بيان، أن الجانبين عبرا في محادثة هاتفية عن استعدادهما لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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