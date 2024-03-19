الكرملين: ولي عهد السعودية يهنئ بوتين على فوزه بانتخابات الرئاسة الروسية

اعلن الكرملين إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هنأ اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه "الحاسم" في الانتخابات، وإن الجانبين تعهدا بزيادة التعاون بينهما داخل تحالف "أوبك+".
وأوضح الكرملين في بيان، أن الجانبين عبرا في محادثة هاتفية عن استعدادهما لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
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