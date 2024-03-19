شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام: تلقينا 222 شكوى خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس استقبلت 222 شكوى خلال الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2023، مشيرا الى أن اللجنة استقبلت 31 شكوى من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية وعدد 36 شكوى تقدمت بها شركات خاصة تضررت مما يتم بثه على بعض الوسائل الإعلامية.

ولفت الى أن اللجنة استقبلت 59 شكوى وردت من منظومة الشكاوى الإلكترونية الموحدة و33 شكوى وردت عبر خدمة واتس آب الخاصة بالمجلس و16 شكوى تقدم بها إعلاميون وصحفيون، مشيرا إلى تلقى 22 شكوى من منظمات أهلية وأندية رياضية.

وتابع التقرير: "بلغ عدد الشكاوى المقدمة ضد القنوات الفضائية 79 شكوى و7 شكاوى تضرر فيها مقدموها مما تم بثه خلال حلقات برامج تليفزيونية و59 شكوى قدمت ضد مواقع إلكترونية و51 شكوى وردت ضد صفحات فيسبوك وحسابات إلكترونية و14 شكوى تضرر مقدموها من صحف ورقية و4 شكاوى ضد محطات إذاعية وشكويين ضد شركات إنتاج إعلامي وشكويين ضد إعلان تليفزيوني في حين جاءت 4 شكاوى في غير اختصاص اللجنة وتضمنت ما لا يتعلق بالمحتوى الإعلامي".

وأوصت اللجنة بحفظ 102 شكوى لعدم وجود مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية ولعدم تحديد المخالفة الإعلامية والوسيلة الإعلامية المشكو في حقها، كما أوصت اللجنة بحجب 24 موقعا إلكترونيا ثبت للجنة أن هذه المواقع غير حاصلة على تراخيص مزاولة نشاط وتقوم بنشر وقائع مغلوطة وغير صحيحة مما يعد تشهيرا بالغير.

كما أوصت اللجنة بحجب 188 صفحة تواصل اجتماعي على الفيسبوك وحساب إلكتروني تخطى عدد متابعي كل منها خمسة آلاف متابع وثبت مخالفتها للقوانين والأكواد والمعايير وترويجها لمنتجات صيدلية غير حاصلة على الموافقات اللازمة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك.

كما أوصت اللجنة بغلق 3 قنوات تليفزيونية ثبت ممارستها النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص من المجلس وانتهاكها لحقوق الملكية الفكرية المملوكة لإحدى شركات الإنتاج المصرية، كما أوصت بعدم اختصاصها بنظر 25 شكوى تضمنت موضوعات تخرج عن اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون 180 لسنة 2018.