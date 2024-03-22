شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: تمكين المرأة أولوية للرئيس السيسى لتعزيز مشاركتها فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية، تمثل قفزة كبيرة ونوعية نحو تمكين المرأة المصرية بما يليق مكانتها كحجر زاوية في المجتمع المصري، معتبرا أن توجية الرئيس بضرورة مساواه الجنسين في الحقوق المصرفية هو خطوة كبيرة نحو تمكين المرأة الاقتصادية لاسيما وأن التوجيهات شملت أيضا ضرورة تأهيل المرأه طبقا لاحتياجات سوق العمل الجديدة التكنولوجية والرقمية مما سيؤدي إلي فتح آفاق وفرص عمل جديدة للمرأة.

وأضاف "عنانى" في تصريح لـ"الخليج 365" أن ماتم التوجيه إليه من تقديم تسهيلات مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها المرأة المصرية في محاكاة للتجارب الناجحة في البرازيل والهند، يمثل خطوة مهمة خاصة وأن المرأة المصرية قادرة علي تقديم نموذج متميز في هذا الشأن.

وقال رئيس الحزب إن توجيه الحكومة بدراسة زيادة مخصصات صندوق دعم الأسرة يتوافق مع الدعم المتواصل من الرئيس لدعم شبكة الحماية المجتمعية مع اعتبار أن الأسرة المصرية طبقا للدستور هي اللبنية التي يبني عليها المجتمع، بينما تأكيده على أهمية إقامة متحف للمرأة المصرية هو تكريم من الرئيس للمرأة المصرية ويخلد تضحياتها وكفاحها عبر العصور للحفاظ علي الهوية المصرية وتماسك مجتمعه.

