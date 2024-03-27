شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا للجميل.. انطلاق حفل نقابة الصحفيين لتكريم الأمهات المثاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، احتفالية عيد الأم لهذا العام، التى تنظمها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، لتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات الصحفيات فى المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، حيث قامت كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية.

وذلك بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ودعاء النجار رئيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين.

يأتى هذا الاحتفال كتقليد جديد، حيث يتضمن أيضًا تكريم نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار، والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والعطاء، فقد وجهت النقابة الدعوة للمؤسسات الصحفية بحيث تقوم كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة نموذج للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة ويرسل فى خطاب رسمى به حيثيات الاختيار.

و يتضمن الحفل تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا ، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات دكتور عبير سعدى وحنان فكرى.

ومن بين الأمهات المثاليات المكرمات اليوم، جاءت نعمة ابو زيد عن جريدة الخليج 365، ومنال القاضي عن جريدة صوت الأمة، فضلا عن تكريم أمهات شهداء الوطن الأبرار ومنهم السيدة زينب والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة ١٠٣ صاعقة بشمال سيناء، و سوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام ٢٠١٧.

وشمل الحفل تسليط الضوء على دور المرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والتضحية والنضال، حيث تم تكريم آمال الأغا، رئيس الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية ،ومريم أبو دقة ،المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقا.

