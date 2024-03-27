شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يحضر حفل نقابة الصحفيين لتكريم الأمهات المثاليات من زميلات المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، على المشاركة في احتفالية عيد الأم لهذا العام، التى تنظمها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، لتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات الصحفيات فى المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة.

وذلك بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ودعاء النجار رئيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين.

يأتى هذا الاحتفال كتقليد جديد، حيث يتضمن أيضًا تكريم نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار، والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والعطاء، فقد وجهت النقابة الدعوة للمؤسسات الصحفية بحيث تقوم كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة نموذج للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة ويرسل فى خطاب رسمى به حيثيات الاختيار.

و يتضمن الحفل تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا ، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات دكتور عبير سعدى وحنان فكرى.

ومن بين الأمهات المثاليات المكرمات اليوم، جاءت نعمة أبو زيد عن جريدة الخليج 365، ومنال القاضي عن جريدة صوت الأمة، فضلا عن تكريم أمهات شهداء الوطن الأبرار ومنهم السيدة زينب والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، و سوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام 2017.