شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: المرأة الفلسطينية والسودانية قدمتا نموذجا فى الصمود لا ينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التحية لكل أم مصرية في سهر الاحتفال بالمرأة، مؤكدا أن المرأة لا يكفيها شهور العام، موجها التحية للمرأة الفلسطينية التى تدفع ثمن حرية وطنها من حياتها وحياة أسرتها كل يوم، لافتا إلى أن جراء هذه الحرب الغاشمة على غزة والتى راح ضحيتها آلاف من الشهداء الأبرار، فإن الإحصائيات تؤكد أن 70% من الشهداء من النساء والأطفال، مما يكشف دور المرأة فى هذه الحرب التى يتعرض إليها الشعب الفلسطينى منذ أكتوبر الماضى.

وأوضح نقيب الصحفيين، خلال حفل النقابة اليوم لتكريم الأمهات المثاليات من المهنة ومن أمهات شهداء الوطن الأبرار، مساء اليوم الأربعاء، أن المرأة السودانية أيضا تدفع ثمن حرب أهلية، لذا فإن المرأة تبرهن فى كل موقف عن صمودها وقوتها من أجل وطنها وأرضها.



وتنظم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، حفل عيد الأم لتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات الصحفيات فى المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، حيث قامت كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية.