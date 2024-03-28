شكرا لقرائتكم خبر باكستان تتعهد بمحاسبة المتورطين في الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الجيش الباكستاني أمس إنه بفضل الدعم الثابت من الأمة، وحليف البلاد القوي الصين، ستضمن القوات المسلحة أن جميع المتورطين في دعم الإرهاب، بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب أن يخضعوا للمحاسبة وينالوا الجزاء المستحق.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، عن بيان للعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، جاء فيه «معا سننتصر على الشدائد والشر».

وأضاف البيان، بأن الأحداث الإرهابية الأخيرة في باكستان، ولا سيما في جوادار وتربت وبيشام، كانت أعمالا غادرة، تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الأمني الداخلي.