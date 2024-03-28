شكرا لقرائتكم خبر باكستان تتعهد بمحاسبة المتورطين في الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، عن بيان للعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، جاء فيه «معا سننتصر على الشدائد والشر».
وأضاف البيان، بأن الأحداث الإرهابية الأخيرة في باكستان، ولا سيما في جوادار وتربت وبيشام، كانت أعمالا غادرة، تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الأمني الداخلي.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تتعهد بمحاسبة المتورطين في الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.