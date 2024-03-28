شكرا لقرائتكم خبر إبصار السعودية يعالج عيون 30 ألف بنجلاديشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج «إبصار السعودية» التطوعي بين طلاب المدارس في مدينة دكا بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 30.195 طالبا وطالبة في 52 مدرسة في مختلف المناطق ببنغلاديش؛ للتأكد من سلامة الأبصار لديهم وتقديم الخدمات الوقائية لصحة العيون، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأمراض العيون، فضلا عن إقامة 3 ورش تدريبية للمعلمين؛ لتدريبهم على أساسيات القيام بالكشف المبكر لفحص حالات ضعف البصر لدى الطلبة بالمدارس، استفاد منها 161 معلما ومعلمة، كما تم تحويل 1,193 طالبا وطالبة للمستشفيات؛ استعدادا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للعلاج.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار المشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في شتى بقاع الأرض، والتخفيف من معاناتهم.