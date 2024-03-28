شكرا لقرائتكم خبر السيسي للأمريكان: اتساع حرب غزة يهدد المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وشدد على أهمية وقف الحرب على وجه السرعة خلال استقبال وفد من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري أوجست فلوجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وشهد اللقاء تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لا سيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، مثنين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، الذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة.

وتناول اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد، وقد أكد الرئيس المصري رؤية القاهرة بشأن أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.