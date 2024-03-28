طائرات أمريكية وبريطانية تدك الحوثيين في صعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دكت طائرات أمريكية وبريطانية مواقع للحوثيين في مديرية باقم في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.

وأقرت قناة «المسيرة» الحوثية أن الغارات الأمريكية والبريطانية استهدفت منطقة القطينات في باقم، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

في المقابل نفت شركة «ميرسك» الدنماركية للشحن تعرض إحدى سفنها لهجوم حوثي. وقالت إن السفينة ساراتوجا التابعة لم تواجه أي مخاطر.

وواصلت جماعة الحوثي الإرهابية استفزازاتها للعالم، وأكدت أنها شنت هجمات على مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وقالت في بيان إنهم شنوا هجمات على 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للجماعة أنها نفذت 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدفت 4 سفن ومدمرتين حربيتين في خليج عدن والبحر الأحمر، وعددا من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش.

واستهدف الحوثيون بـ4 عمليات مشتركة 4 سفن، منها سفينة أمريكية في خليج عدن، وسفينة أمريكية أخرى في البحر الأحمر وسفينة بريطانية في البحر الأحمر وأخرى كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، بحسب البيان.

وشنت جماعة الحوثي التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، عشرات الهجمات بصواريخ ومسيرات ضد سفن تجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأعلن الحوثيون في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ردا على حرب غزة، لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، بعد الضربات التي نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليمن.

على صعيد آخر أفادت مصادر إعلامية ومحلية في اليمن بأن خالد محمد زيدان، نجل أمير تنظيم القاعدة محمد صلاح الدين زيدان المعروف بـ«سيف العدل»، لقي مصرعه في حريق شب في منزله بمحافظة مأرب اليمنية.

وكشفت المصادر أنه لقي مصرعه خلال الأسبوع الأول من رمضان متأثرا بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق شب في بيته بمديرية الوادي بمحافظة مأرب اليمنية قبيل رمضان، وفقا لصحيفة «المنتصف» وموقع «أنباء جاسم» اليمنيين.

ونشرت المصادر صورة وصفتها بـ«الحصرية» تؤكد خبر وفاة خالد محمد صلاح الدين زيدان.

وخلال الأيام الماضية تداول نشطاء محليون أنباء شبه مؤكدة عن وفاة نجل زعيم القاعدة، وأشارت إلى أن خالد كان يعمل ضمن لجنة الإعلام في تنظيم قاعدة نظرا لعدم خبرته بالأمور العسكرية والقيادية.

وقد وصل خالد زيدان اليمن في 2015 في الـ20 من عمره، وفق ما نقلته المصادر نفسها.

مشاهدات يمنية: