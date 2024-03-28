انت الان تتابع خبر "نيل إيثريدج" يتحدث عن مزايا المنتخب العراقي: لديهم جودة فردية وجماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبخسارته، استقر المنتخب الفلبيني في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات برصيد نقطة واحدة.

حارس الفلبين يشيد بمستوى المنتخب العراقي

وقال إيثريدج في تصريح لوسائل إعلام فلبينية، "لا أحب الاعتذار ولكن في نفس الوقت أشعر في هذه المرحلة بأنه من الضروري أن نقدم اعتذارنا للجماهير، أعتقد أن الأمر متروك للمدربين لتقييم المباراة، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء الفادحة في الأوقات الحاسمة وعوقبنا على ذلك".



‏وأضاف: "أعتقد حقًا أن المنتخب العراقي فريق جيد جدًا، من الواضح أنهم يلعبون معًا لفترة طويلة من الزمن، إنهم منظمون ولديهم لاعبون جيدون للغاية، لديهم جودة فردية وجماعية، وهو مستوى نطمح بوضوح إلى الوصول إليه".

‏وأكمل ذو الـ34 عامًا قائلًا: "لدينا فرصة للتعويض في التصفيات، لدينا مباراتان ونحن نعلم أننا بحاجة إلى الحصول على ست نقاط من هاتين المباراتين، وكلاهما سيكون خارج الأرض".

‏وتابع: "في كرة القدم، تحتاج إلى المضي قدمًا بسرعة كبيرة وهذا ما نحتاج إلى القيام به هذه المرة، لأنه ليس لدينا الوقت للتفكير في مباراة العراق وتلك النتيجة التي خسرنا بها، نحن بحاجة إلى المضي قدمًا، لدينا معسكر جديد ثم نأمل أن يكون هناك مباريات دولية في يونيو/ حزيران المقبل، نحن بحاجة إلى نسيان مباراة العراق، ولكن التعلم منها في نفس الوقت".

‏وسيواجه المنتخب الفلبيني، منتخبي فيتنام وإندونيسيا يومي 6 و11 يونيو/ حزيران على التوالي، إذ يتطلع الفريق إلى تحقيق الانتصار للاستمرار بالمنافسة على وصافة المجموعة السادسة.

‏وسينتقل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم "الولايات المتحدة، المكسيك، كندا" وسيحصلان على مقعد مباشر في كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية عام 2027.‏

‏وفي الوقت نفسه، سيكون الفريقان السفليان (الثالث والرابع) خارج منافسة التأهل إلى كأس العالم وسيتعين عليهما التنافس في الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا.‏ جدير بالذكر أن المنتخب العراقي يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.