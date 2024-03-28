للمرة الأولى.. السعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، مشيرة إلى أنها ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها السعودية في المسابقة التي ستستضيفها المكسيك.

وتضمن منشور عبر صفحتها على منصة "إكس" صورتين للقحطاني إلى جانب العلم السعودي مع جملة: "Miss Universe Saudi Arabia" كُتبت على وشاح ترتديه عادة المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون.

ودأبت القحطاني، التي تُعرف عن نفسها بأنها عارضة أزياء سعودية وملكة جمال السعودية، على نشر بعض الصور وهي ترتدي أزياء تعكس الثقافة والتراث السعودي.

وستُقام النسخة المقبلة من مسابقة "ملكة جمال الكون" في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، حسبما قال رجل الأعمال المكسيكي راؤول روكا.