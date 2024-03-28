انت الان تتابع خبر لاعبان يجبران كاساس على التفكير بأسلوب الـ"Tiki Taka".. ماذا جرى؟ والان مع التفاصيل
أبدى المدرب كاساس، إعجابه الكبير بثنائي العراق المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال والمحترف في صفوف هيرنيفين حسين علي، بعد المستويات التي قدمها الثنائي في مباراتي الفلبين ومساهمتهما بالأهداف بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
*كاساس يحلم بابتكار الـ"Tiki Taka" في منتخب العراق
وأخبر كاساس مساعديه بأنه منبهر بأداء إقبال وعلي وتحديدًا التمريرات الثنائية بين اللاعبين والتي تسببت بمشكلات كبيرة للمنتخب الفلبيني؛ إذ يريد كاساس أن يوسّع تجربة الثنائيات مع بقية اللاعبين ليكون لعب منتخب العراق وفق أسلوب الـ"Tiki Taka" تدريجيًا، رغم صعوبة الأمر.
كما ان زيدان إقبال يحظى بتقدير كبير من كاساس، رغم أنه يزجّ باللاعب كاحتياطي وليس أساسيًا، لكن في المرحلة المقبلة سيحظى بدقائق أكثر من اللعب وستكون مهامه في الثلث الهجومي، ليبقى قريبًا من المهاجمين، خاصة أن أسود الرافدين يفتقدون لصانع الألعاب ويعتمدون كثيرًا على الكرات العرضية من اللاعبين علي جاسم وإبراهيم بايش.
وغادر زيدان إقبال مع حسين علي، العاصمة الفلبينية مانيلا، ليعودا إلى هولندا والالتحاق بفريقي أوتريخت وهيرنيفين واستكمال مباريات الدوري الهولندي الممتاز.
ونجح زيدان إقبال في تسجيل أول أهدافه مع منتخب العراق ببصمه على الهدف الرابع، فيما كان حسين علي قريبًا من تسجيل أول أهدافه في المباراة أمام الفلبين في البصرة، لكنّ القائم حرمه من ذلك.