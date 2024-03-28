شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تشديد الرقابة على الأسواق يعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بحزب إرادة جيل، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى الأسواق ومتابعة تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية، تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط، وحرصها علي تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتقه.

واوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن نجاح مبادرة خفض الأسعار وإحساس المواطن البسيط بتحسن المعيشة مرتبط بالتزام التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.

يشار إلى أن أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.