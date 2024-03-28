انت الان تتابع خبر اخصائية تغذية تكشف نظام بسيط لخسارة الوزن في رمضان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدثت أخصائية التغذية العلاجية منال علي أحمد حول كيفية خسارة الوزن في شهر رمضان الفضيل، قائلة: "تناول وجبات متنوعة، وغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضراوات، تجعلنا نشعر بالشبع، والابتعاد عن الطعام المقلي وتخفيف الزيوت، كل هذه عوامل مهمة لإنقاص الوزن".وتابعت منال نصائحها حول تقليل الوزن في شهر رمضان 2024، قائلة: "تخفيف الحلويات وليس الابتعاد عنها، أي تناول كميات قليلة جدا، هذا بالإضافة إلى التوقف عن المشروبات الغازية، والإكثار من شرب المياه، لاسيما أنها تعزز الإحساس بالشبع وتقلل من الإحساس بالجوع".

وأوصت أخصائية التغذية بممارسة الرياضة قبل أو بعد الفطار بساعتين، لأن الرياضة تحرق الوحدات الحرارية وتساهم في إنقاص الوزن.

كما شددت على النوم الكافي وبشكل صحي، لأن السهر لساعات طويلة يؤدي إلى تنشيط هرمون الجوع، ويدفع الإنسان لتناول وجبات كبيرة في الليل.

