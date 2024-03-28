شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات النواب": الدولة تسعى لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بشكل عملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، يهدف إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتحقيق التوصيات التي خرجت منه على مدار المرحلتين الأولى والثانية على أرض الواقع.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، خلال تصريحات خاصة، أن الحوار الوطني يعد بمثابة آلية وطنية تعبر عن كافة الفئات والقوي السياسية والحزبية، لذا فإن حرص الحكومة على تنفيذ هذه المخرجات وترجمته بشكل عملي يبرهن على جديته، لاسيما أن رئيس مجلس الوزراء، قد شدد على وضع أجندة تنفيذية لـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.



ونوه بأن جلسات الحوار الوطني ركزت على أهمية تحويل توصيات المحور الاقتصادي إلى خطط وبرامج تنفيذية لتكون نتائجها ملموسة في الشارع المصري، بعد أن ركز هذه الجلسات على تقديم حلول قريبة وبعيدة الأجل لتنفيذها.