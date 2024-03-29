شكرا لقرائتكم خبر عن شباب التجمع ينظم حفلة رمضانية على خشبة مسرح خالد محى الدين بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، حفلة رمضانية علي خشبة مسرح خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وشاركت فرقتي "فكرة" والنيل للانشاد الديني" التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة بالجيزة بباقة من الأغاني الرمضانية والوطنية علي خشبة مسرح خالد محي الدين وسط حضور لفيف من السياسيين والنواب والمفكرين.



وبدورة قال صلاح حواس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، إن المؤسسة تقدم أنشـطة ثقافية بالمجان ومن بينها تعليم الأطفال علي الآلات الموسيقية ومنها الجيتار والبيانو والطبلة والعود.

وأضاف "حواس" أن المؤسسة نظمت ٣٠ ندوة ثقافية وسياسية منذ تاسيسها، مؤكدا ان الهدف الرئيسي من المؤسسة نشر قيم الجمهورية الجديدة وهي "الحداثة والتنوير والعدالة الاجتماعية" بين أطفال وشباب البدرشين.