شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يساهم فى دعم ورعاية ذوى الهمم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم صندوق "تحيا مصر" في مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث ساهم في دعم القطاعات المختلفة بنحو 22 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى الربع الأول من عام 2023، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد للسنه المالية الجارية 2023/2024 ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ووفقا للوثيقه الحكومة فأنه من أهم ما قام به الصندوق في مجال رعاية ذوي الهمم ساهم الصندوق يتمثل تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم "عطاء"، بقيمة 180 مليون جنيه.

ويهدف صندوق تحيا مصر إلى تحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية، تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالريف المصري، توفير برامج الرعاية الصحية لغير القادرين، حماية اطفال بلا مأوى والمشردين، المساهمة الفورية والفعالة لمواجهة الكوارث والأزمات.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي توحيد وتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد من مختلف المصادر، توفير أدوات تمويل مرنة لتنمية الأسر الأولى بالرعاية اقتصادياً