حالة الطقس في السعودية.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

ياسر رشاد - القاهرة - حالة الطقس اليوم..تشهد عدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ما بين أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر موقعه الإلكتروني توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم، موضحًا استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

فيما جاءت الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وتكون حالة البحر خفيفة الى متوسطة الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 29-3-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 34 والصغرى 25.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 29 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 29 والصغرى 16.

درجة الحرارة في جدة العظمى 34 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 30 والصغرى 17.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 28 والصغرى 15.

درجة الحرارة في أبها العظمى 23 والصغرى 14.

درجة الحرارة في حائل العظمى 27 والصغرى 13.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 22 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 28 والصغرى 15.

درجة الحرارة في جازان العظمى 33 والصغرى 27.

درجة الحرارة في نجران العظمى 27 والصغرى 17.